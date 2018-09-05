В Британии подготовили обвинения против россиян по «делу Скрипалей»

Британская сторона готова предъявить обвинения россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, его дочери Юлии, а также полицейского Ника Бейли в Солсбери, передает Sky news.

«Прокуроры из контртеррористического отделения рассмотрели доказательства и признали, что есть достаточно доказательств для того, чтобы привести в действие реалистичный план по признанию вины», — сказала представитель королевской службы уголовного преследования Сью Хеммингс.

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Прокуратура Великобритании сообщила о наличии достаточного количества доказательств, которые дают возможность предъявить россиянам обвинения в попытке убийства Скрипаля, а также хранении и применении отравляющего вещества «Новичок» и нанесении намеренного вреда здоровью Юлии Скрипаль и Ника Бейли.

Ранее сообщалось, что в номере отеля подозреваемых по «делу Скрипалей» нашли следы «Новичка».