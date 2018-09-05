Лондон отказался просить Москву выдать подозреваемых в отравлении Скрипалей

Великобритания не будет просить российские власти экстрадировать двух россиян, которых подозревают в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Королевской прокурорской службы.

«Мы не будем обращаться к России с просьбой об экстрадиции этих людей, так как российская конституция не позволяет выдавать граждан России», — говорится в заявлении прокурорской службы.

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Составители заявления отметили, что Россия обозначила свою позицию, когда отвечала на предыдущие запросы об экстрадиции. При этом они добавили, что соответствующий запрос может быть направлен, если позиция Москвы по этому вопросу изменится.

В заявлении также говорится, что Британия получила европейский ордер на арест подозреваемых, который предполагает, что их задержат при нахождении в странах ЕС.

Ранее в Британии назвали имена двух подозреваемых по делу Скрипалей. Позднее были опубликованы их фото.