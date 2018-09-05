СМИ сообщили о возможном пересмотре дела российского летчика Ярошенко

Советник уполномоченного по правам человека в России Вячеслав Толмачев рассказал, когда могут пересмотреть дело российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в Соединенных Штатах. Об этом пишут «Известия».

По словам Толмачева, есть возможность перевести Ярошенко на территорию России на основе конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц, которую подписали в том числе и Соединенные Штаты.

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«В соответствии с внутренними правилами Штатов подача заявлений с просьбой перевести заключенного для отбывания наказания в страну гражданства осуществляется раз в два года», — заявил Толмачев.

Он добавил, что дело летчика может быть пересмотрено в апреле 2019 года после советующего ходатайства защиты Ярошенко.

Ранее Ярошенко рассказал о первой за семь лет встрече с семьей.

Константин Ярошенко был задержан в Либерии в 2010 году. В 2011 году в США его приговорили к 20 годам тюремного заключения, признав виновным в сговоре с целью организации поставки наркотиков. В 2016 году апелляционный суд Нью-Йорка отказал в пересмотре приговора.