В школах ОАЭ начали вводить совместное обучение девочек и мальчиков

Власти ОАЭ впервые в истории страны начали вводить совместное обучение для мальчиков и девочек в государственных школах, передаетРИА «Новости».

Уточняется, что с нынешнего учебного года мальчики и девочки в ОАЭ впервые вместе пошли в первый класс, где обучение начинается в возрасте 5-6 лет. Совместное обучение мальчиков и девочек широко практикуется в частных школах в ОАЭ, однако является новинкой для государственных школ.

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Власти надеются, что этот шаг поможет улучшить успеваемость мальчиков, а также подготовит девочек к совместной профессиональной деятельности с представителями мужского пола в будущем.

«Эти перемены будут иметь положительное влияние в будущем, когда ученики будут уходить во взрослую жизнь», — заявила представитель министерства образования ОАЭ Амина аль-Маджид.

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