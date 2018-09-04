В Москве произошел пожар у памятника Юрию Долгорукому

В Москве произошел пожар в доме напротив памятника Юрию Долгорукому на Тверской улице, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

«Возгорание в квартире на третьем этаже по адресу: улица Тверская, дом 8, корпус 2», — сказали в ведомстве.

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Площадь пожара уточняется. Информации о пострадавших пока не поступало.

По словам очевидца, из окна квартиры идет черный дым, на улице слышится запах жженой резины.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в пятиэтажном жилом доме на западе Москвы погиб один человек, еще двое пострадали.

Инцидент произошел по адресу ул. Озерная в пятиэтажном жилом доме.