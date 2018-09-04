В Крыму подтвердили задержание украинского судна

Украинское рыболовецкое судно «ЯОД-2105» задержано российскими пограничниками у западного побережья Крыма за незаконный промысел. Об этом сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ по республике Крым, передает РИА «Новости».

Как отмечается, у экипажа судна не было разрешительных документов на промысел, и 27 августа рыболовецкое судно было задержано.

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«На борту судна находились четыре гражданина Украины — жители Одесской области. В ходе опроса капитан и члены экипажа признали, что занимались поиском и разработкой мест добычи водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Члены экипажа задержаны. Подчеркивается, что в ходе осмотра на судне были обнаружены орудия промысла.

Ранее в Киеве заявили о задержании судна Украины в Крыму, назвав его «незаконным».