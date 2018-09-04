Число оставшихся без газа жителей Курской области превысило 100 тысяч человек

В Курской области из-за разрыва газовой трубы без газоснабжения остались более 100 тыс. жителей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

«Снижены параметры газоснабжения 27 населенных пунктов, в которых проживают более 107 тыс. человек», — сообщил представитель штаба.

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По его словам, без газоснабжения остались 2,63 тыс. жилых домов. Восстановительные работы на месте аварии планируется завершить к вечеру 4 сентября.

Ранее Минэнерго сообщало, что в результате аварии на газопроводе без газоснабжения остались 43 тыс. жителей Железногорска.