Полиция начала проверку данных об убийстве котов-артистов в Благовещенске

Полиция проводит проверку по сообщениям о том, что в Благовещенске неизвестные убили 12 котов-артистов местного театра «Котовасия». Об этом сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Амурской области Инна Карташова, передает РИА «Новости».

«Информация была выявлена в ходе мониторинга социальных сетей, зарегистрирована и сейчас идет проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение», — сказала Карташова.

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Представитель ведомства уточнила, что проверка займет от трех до семи дней.

Ранее местные СМИ сообщили, что в местном шоу-театре неизвестные убили 12 котов-артистов. Они временно размещались в уличных вольерах из-за ремонта в здании театра. Как отмечается, в случившемся подозревают местных подростков, у которых ранее произошел конфликт с сотрудниками «Котовасии».