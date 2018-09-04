В Благовещенске неизвестные убили 12 котов-артистов

В городе Благовещенск в Амурской области неизвестные убили 12 котов, которые жили в шоу-театре «Котовасия». Об этом сообщает АСН24.

Отмечается, что в здании, где находится театр, в данный момент идет капитальный ремонт. Поэтому сотрудники «Котовасии» забрали большинство животных домой, а других котов временно расселили в уличных вольерах. Сотрудники шоу-театра не видели причин опасаться за жизнь животных, так как территория, где находятся вольеры, огорожена забором.

Реклама

Член родительского комитета «Котовасии» Ольга Арсентьева рассказала, что в воскресенье, 2 сентября, преподаватель студии и другие члены родительского комитета поставили на парковке у театра стол и вели запись детей на новый учебный год. Это не понравилось местным подросткам, которые играли на парковке в футбол.

«Ну а где нам сидеть и детей принимать, если здание закрыли на ремонт? Это ведь территория стоянки, которая принадлежит нашему зданию», — заключила Арсентьева.

Утром 3 сентября работники театра обнаружили, что двери вольеров были выломаны, а все коты убиты. Отмечается, что неизвестные убили 12 животных. По данным портала, самой молодой кошке недавно исполнился год.

Ранее жители Алтайского края потребовали наказать школьницу за убийство котенка.