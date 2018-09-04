Полиция США арестовала 75 участников митинга за улучшение условий труда

Полиция Сан-Франциско арестовала около 75 участников протестной акции, в которой принимали сотрудники гостиницы Marriott. Об этом сообщает телеканал NBC.

Сотрудники гостиницы устроили акцию ко Дню труда. Отмечается, что полиция задержала некоторых участников, так как они заблокировали движение по улице Powell Street. По данным телеканала, в общей сложности на митинг вышли около 500 человек, они требовали повысить им зарплату.

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В NBC отметили, что участники митинга держали плакаты с надписью «Одной работы недостаточно», заявляя, что для обеспечения себя им приходится устраиваться на вторую работу.

Руководство Marriott в данный момент не ответило на требования демонстрантов.

Ранее сообщалось, что в Чикаго проходит акция против полицейского насилия.