Украинский суд не успел продлить арест Савченко

Шевченковский суд Киева не успел рассмотреть ходатайство прокуратуры о продлении ареста народного депутата Верховной рады Надежды Савченко. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

Отмечается, что суд должен был рассмотреть ходатайство 3 сентября, в понедельник, однако перенес заседание по этому вопросу на вторник.

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В прокуратуре отметили, что если суд не успеет рассмотреть ходатайство до 7 сентября, то Савченко может выйти на свободу. В этом случае, считает обвинение, она может выехать из Украины, либо попытаться оказать давление на свидетелей.

Андрей Левковец, адвокат Савченко, в свою очередь отметил, что его подзащитная покинула бы территорию страны до ареста, если бы считала нужным это сделать.

Ранее сообщалось, что суд оставил Савченко под арестом.