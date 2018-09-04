В Киеве заявили о задержании судна Украины в Крыму

Российские пограничники задержали в Крыму украинское рыболовецкое судно ЯОД 2105 с четырьмя членами экипажа. Об этом сообщается на странице Главного управления Национальной полиции Украины в Крыму и Севастополе в фейсбуке.

В управлении национальной полиции заявили, что экипаж судна в настоящее время находится в Севастополе на пограничной заставе. В сообщении ведомства отмечается, что украинские правоохранители по факту инцидента заели дела по двум статья уголовного кодекса. Также представители ведомства подчеркнули, что считают задержание судна «незаконным».

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С начала года Украина задержала два российских судна в Азовском море: траулер «Норд» в марте и танкер «Механик Погодин» в августе. Официальная Москва посчитала эти действия незаконными.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что обмен российских моряков с судна «Норд» на украинский экипаж с «ЯМК-0041» невозможен.