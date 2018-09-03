Денисова назвала невозможным обмен российских моряков «Норда»

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что обмен российских моряков с судна «Норд» на украинский экипаж с «ЯМК-0041» невозможен, о чем она уведомила свою российскую коллегу Татьяну Москалькову, но не получила ответа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно сообщению пресс-службы украинского омбудсмена, задержанных российских моряков с судна «Норд» Киев считает гражданами Украины, их не ограничивают в передвижении по стране и за ее пределами, если они будут это делать на основании паспорта гражданина Украины.

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Также Денисова заявила, что украинские моряки с «ЯМК-0041» «ограничены в праве на свободу передвижения и выезда на материковую часть Украины, поскольку у них нет паспортов».

«Именно поэтому я не могу обсуждать с омбудсменом России обмен одних граждан Украины на других граждан Украины», — пояснила Денисова.

Как отметили в пресс-службе, соответствующие уведомления украинский омбудсмен отправила Москальковой в пятницу, 31 августа, но не получила на них ответа.

Ранее сообщалось, что Москалькова неоднократно просила Денисову содействовать в обмене моряками «Норда» на экипаж «ЯМК-0041».