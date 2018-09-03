Отец осужденной жительницы Тулы попытался отомстить следователю, прокурору и судье

В Туле перед судом предстанет 64-летний мужчина, которого обвиняют в приготовлении к посягательству на жизнь судьи, помощника прокурора и следователя, говорится на официальном сайте главка Следственного комитета по региону.

В пресс-службе сообщили, что дочь обвиняемого была осуждена за три эпизода изготовления и сбыта наркотиков на 11 лет, за что мужчина решил отомстить и приобрел средства и орудия преступления.

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По данным следствия, подсудимый приобрел арбалет, пневматический пистолет, патроны и другие средства, которые модифицировал для увеличения их поражающих свойств. Также мужчина искал в интернете информацию о местах проживания следователя, помощника прокурора и судьи и о характеристиках оружия и взрывчатых веществ.

Мужчину задержали, когда он сложил в сумку приобретенное, в том числе парик и коробки с гримом и отправился в свой гараж.

Ранее сообщалось, что женщина из Екатеринбурга «отомстила» полиции сообщением о минировании отеля.