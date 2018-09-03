В МАК отчитались о ходе расследования возгорания Boeing в Сочи

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) прокомментировал продолжающуюся работу комиссии по расследованию авиационного происшествия с самолетом Boeing 737, который загорелся незадолго до приземления в Сочи. Об этом сообщается на официальном сайте МАК.

По имеющимся данным, на данный момент составлена схема авиапроисшествия, черные ящики доставлены в научно-технический центр МАК, идет подготовка к эвакуации судна и его фрагментов.

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«В рамках комиссии созданы: летная, инженерно-техническая и административная подкомиссии, а также рабочие группы метеообеспечения, УВД, аэродромного обеспечения, которые работают по своим направлениям», — говорится в сообщении.

Как отмечается, уведомления об инциденте направлены в Национальный комитет по безопасности на транспорте США как в страну-изготовитель, а также Великобритании, поскольку борт зарегистрирован в ее заморской территории — на Бермудах.

Подчеркивается, что расследование ведется при тесном взаимодействии МАК с МЧС России и СК России.

Ранее сообщалось о публикации записи переговоров диспетчеров с загоревшимся лайнером.