ФСБ отправила специалистов в ДНР для расследования убийства Захарченко

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Руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа заявил, что специалисты ведомства расследуют убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель ФСБ отметил, что сотрудники уже работают в Донбассе.

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«Конечно, мы готовы помочь», — сказал он.

По словам Беседы, ответственность за убийство Александра Захарченко, скорее всего, несут украинские спецслужбы.

Ранее в МИД Франции заявили, что убийство главы ДНР не ставит под сомнения обязательства сторон по минским соглашениям.

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.