Москалькова рассказала, что сделала для Бутиной

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что она сделала для задержанной в США россиянки Марии Бутиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Москальковой, у нее есть план действий, который она уже реализует. Омбудсмен обратилась в такие международные организации, как ОБСЕ и Совет Европы, а также к верховному комиссару ООН по правам человека.

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«Вот направила сегодня (03.09) письмо генеральному прокурору Соединенных Штатов Америки», — сказала Бутина.

Ранее Москалькова заявила, что в условиях тюремного содержания в США россиянки Марии Бутиной имеются все признаки жестокого, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения.

Американские власти задержали гражданку России Марию Бутину в июле по подозрению в работе в качестве иностранного агента на территории страны без соответствующего разрешения. Максимальный тюремный срок по этому обвинению равняется 15 годам. Бутина отрицает свою вину.