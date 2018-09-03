В пермской колонии ищут бесследно пропавшего заключенного

Сотрудники исправительной колонии №12 строгого режима в Пермском крае сообщили о пропаже заключенного, который был осужден за сбыт наркотиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУФСИН по региону.

«Отсутствие осужденного выявили во время утренней проверки. На текущий момент следов побега заключенного из учреждения не обнаружено», — сообщили представители ГУФСИН.

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Отмечается, что речь идет о заключенном по имени Николай Сугак, 1992 года рождения. Он является уроженцем украинского города Смела, рост 183 сантиметра, среднее телосложение, сросшаяся мочка уха, на руке выше запястья видны шрамы по три сантиметра.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело после беспорядков в пермской колонии.