СК опубликовал видео побега убийцы полицейского в московском метро

Следственный комитет России опубликовал на своем канале на YouTube видеозапись, на которой подозреваемый в убийстве сотрудника полиции на станции «Курская» рассказывает о произошедшем уборщице, после чего садится в прибывший поезд.

После того, как мужчина указывает на подсобное помещение, расположенное в углу платформы, уборщица решает проверить его. Когда она подходит к двери помещения и, предположительно, видит тело сотрудника полиции, подозреваемый заходит в прибывший поезд, который уезжает от станции.

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Далее видно, как сотрудница метрополитена бежит, чтобы сообщить о случившемся.

Ранее сообщалось, что 23-летний сотрудник правоохранительных органов получил смертельное ранение после того, как попросил подозрительного мужчину предъявить документы.