В Москве задержали подозреваемого в убийстве полицейского в метро

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что по делу об убийстве полицейского на станции метро «Курская» был задержан подозреваемый. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в настоящее время подозреваемый доставляется в отдел полиции.

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Ранее СМИ сообщили, что в Москве объявлен план «Сирена» после убийства полицейского на станции метро «Курская».

Также стало известно, что МВД подтвердило информацию об убийстве полицейского в Москве.

Как отмечалось, злоумышленник скрылся с места преступления.