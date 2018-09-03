США готовы помочь Нидерландам расследовать нападение в Амстердаме

Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что США готовы помочь Нидерландам в расследовании нападения в Амстердаме, в котором пострадали два американца. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, власти США обеспокоены данным инцидентом.

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Она также добавила, что Вашингтон готов оказать поддержку пострадавшим американцам.

Ранее сообщалось, что в Амстердаме неизвестный мужчина с ножом ранил двух прохожих в районе Центрального вокзала города.

Как отмечалось, в результате нападения пострадали граждане США.