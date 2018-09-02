В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе

Полицейские задержали жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в стрельбе на улице Костюшко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По словам представителя МВД, мужчина был задержан, у него изъяли ружье. Также отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее очевидцы сообщили, что мужчина устроил стрельбу из окна дома в Санкт-Петербурге, он сделал два или три выстрела. Позднее стало известно, что мужчина стрелял из ружья, на которое у него имелась лицензия, полицейские связались с его родственниками, чтобы подключить их к переговорам.