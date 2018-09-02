Генпрокурор Украины пообещал закрыть дело против погибшего Захарченко

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Генпрокурор Украины Юрий Луценко сказал, что уголовное дело в отношении погибшего главы самопровозгалшенной ДНР Александра Захарченко будет закрыто, передает слова Луценко украинский телеканал «ТСН».

Уголовное дело против Захарченко на Украине было заведено в 2014 году, его обвиняли в создании террористической организации и объявили в розыск.

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Генпрокурор Украины обосновал закрытие уголовного дела тем, что наказание, по его словам, уже нашло «преступника».

«Будет принято процессуальное решение в уголовном деле, я думаю, что мы сделаем это быстро и с ощущением, что наказание нашло преступника», — заявил Луценко.

Глава ДНР погиб в пятницу, 31 августа, в результате взрыва в центре Донецка в кафе «Сепар». Прощание с Захарченко состоялось сегодня, 2 сенятбря.

«Газета.ru» вела онлайн-трансляцию прощания с главой ДНР.