Задействованные в операции в Солсбери автомобили отправлены на утилизацию

В министерстве по защите окружающей среды, продовольствию и сельскому хозяйству Великобритании заявили, что автомобили экстренных служб, которые были использованы при инциденте в Солсбери, отправлены на утилизацию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, в настоящее время в Солсбери продолжаются очистительные работы.

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Как отмечается, автомобили задействованные в операции переместили на полигон для опасных отходов.

Ранее сообщалось, что полиция Британии получила еще $3,2 млн на расследование отравления «Новичком».

В марте в британском Солсбери бывшим российский офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись нападению с использованием яда «Новичок». В настоящее время они выписаны из больницы.