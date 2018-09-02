Задействованные в операции в Солсбери автомобили отправлены на утилизацию
В министерстве по защите окружающей среды, продовольствию и сельскому хозяйству Великобритании заявили, что автомобили экстренных служб, которые были использованы при инциденте в Солсбери, отправлены на утилизацию. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным ведомства, в настоящее время в Солсбери продолжаются очистительные работы.
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Как отмечается, автомобили задействованные в операции переместили на полигон для опасных отходов.
Ранее сообщалось, что полиция Британии получила еще $3,2 млн на расследование отравления «Новичком».
В марте в британском Солсбери бывшим российский офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись нападению с использованием яда «Новичок». В настоящее время они выписаны из больницы.