В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3

У берегов индонезийского острова Ломбок произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 8 километров в 60 километрах к северо-востоку от населенного пункта Матарам», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0.