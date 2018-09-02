Турция осудила решение США прекратить финансирование агентства ООН

Министерство иностранных дел Турции заявило, что Анкара разочарована решением Вашингтона прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН, которое оказывает помощь палестинским беженцам. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По мнению МИД Турции, данное решение негативно повлияет на жизнь пяти миллионов человек.

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В ведомстве подчеркнули, что действия США навредят поиску решения по урегулированию палестинского вопроса.

Ранее сообщалось, что США прекратили помощь агентству ООН, которое оказывает помощь палестинским беженцам.

Как отмечалось, речь идет о $300 млн помощи.