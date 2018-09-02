Путин назвал наиболее востребованные в будущем профессии

Президент России Владимир Путин заявил, что высокотехнологичные профессии в будущем станут наиболее востребованными. Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом он сказал в ходе встречи с победителями олимпиад и их наставниками.

По его словам, границы между различными отраслями знаний размываются, и наибольшего результата добиваются те, кто работает на стыке наук.

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Путин также подчеркнул, что сказанное им не означает, что юристы и экономисты не будут востребованы.

Ранее сообщалось, что Путин рассказал, хотел ли быть президентом в детстве.

Как отмечалось, президент также ответил на вопрос о том, как прошли его школьные годы.