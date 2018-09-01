В Дагестане ликвидировали боевика

В Хасавюртовском районе Дагестана, где действует режим контртеррористической операции (КТО), ликвидирован член бандподполья. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«В ходе боестолкновения около населённого пункта Тотурбийкала Хасавюртовского района был ликвидирован член бандподполья», — сказал источник.

Реклама

Он уточнил, что режим КТО действует в Хасавюртовском районе с весны этого года.

«По предварительным данным, ликвидированный боевик причастен к обстрелу наряда полиции, который был совершен в ночь на 29 августа», — отметил источник агентства.

Ранее сообщалось, что двое полицейских получили ранения в результате перестрелки с неизвестным в Хасавюртовском районе Дагестана.