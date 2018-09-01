Путин поздравил учеников с 1 сентября

Президент России Владимир Путин поздравил всех учеников, их родителей и преподавателей с 1 сентября, передает РИА «Новости».

Приехав в образовательный центр «Сириус», Путин отметил, что 1 сентября в этом году — выходной.

«Тем не менее мы отмечаем всегда 1 сентября как День знаний, как праздник. Это и есть праздник. И я от души с этим праздником поздравляю и вас, и всех учащихся нашей огромной страны. Всех учащихся, преподавателей, учителей, родителей», — сказал Путин.

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По его словам, этот день особенный для первоклассников.

«Они приходят знакомиться с новыми друзьями, учителями, преподавателями. И что самое главное — они встают на тропу знаний. Не на тропу войны, а именно на тропу дружбы, знаний», — добавил он.

Путин пожелал учащимся удачи и счастья.