В Москве во дворе жилого дома нашли снаряд времен ВОВ

Во дворе жилого дома в столичном районе Хорошево-Мневники найден снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли во дворе жилого д. 3 по ул. Народного Ополчения», — сообщил источник.

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Он добавил, что в данный момент на месте работают сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала года обезвредили более 150 боеприпасов времен ВОВ. Уточнялось, что в общей сложности было найдено 158 различных боеприпасов. Также на сайте правительства региона рассказали, что среди крупнейших находок, которые обезвредили взрывотехники, — авиационный снаряд «ФАБ-50».