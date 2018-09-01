ФБР арестовало группу, обучавшую детей нападать на школы в США

В американском штате Нью-Мексико агенты Федерального бюро расследований (ФБР) арестовали группу из пяти человек, которых подозревают в подготовке нападений на школы в США, передает американский телеканал Fox News.

Также стало известно, что на территории участка были обнаружены останки трехлетнего ребенка, родителем которого, предположительно, является один из задержанных.

Реклама

По данным американских спецслужб, задержанные тренировали детей для того, чтобы устроить стрельбу в американских школах. Как отмечается, подозреваемые обучали детей обращению с огнестрельным оружием и основам тактики.

Как стало известно, всего во дворе дома правоохранители обнаружили 11 детей, родителями которых, скорее всего, являются сами задержанные.

Ранее сообщалось, что в США 300 учебных заведений оформили страховку на случай стрельбы.