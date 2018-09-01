ФБР задержало пятерых человек, готовивших стрельбу в школах

ФБР задержало пятерых человек в штате Нью-Мексико, которые тренировали детей для стрельбы по людям, в том числе, возможно, в школах. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Во дворе подозреваемых заметили 11 одетых в лохмотья детей, предположительно детей самих подозреваемых. Также на территории участка нашли тело трехлетнего мальчика, который, скорее всего, тоже является сыном одного из задержанных.

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По данным следствия, задержанные учили детей обращаться с оружием и нападать на учителей и сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что неизвестные застрелили подростка около школы в Калифорнии.