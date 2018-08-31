Названа дата похорон Захарченко

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Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Трапезников заявил, что погибший глава ДНР Александр Захарченко будет похоронен 2 сентября. Слова Трапезникова передает РИА «Новости».

«Похороны и прощание планируются на 2 сентября», — сказал Трапезников.

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Он отметил, что прощальная панихида начнется в 9.00 в местном театре оперы и балета.

Ранее сообщалось, что в ДНР объявили трехдневный траур после гибели Захарченко. Отмечалось, что он будет идти первые три дня сентября. Данный траур пересекается с трауром по советскому и российскому эстрадному певцу Иосифу Кобзону — он должен закончиться 3 сентября.