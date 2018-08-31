СК России возбудил уголовное дело по факту гибели Захарченко в ДНР

<img src="//img.gazeta.ru/files3/301/11937301/upload-1234-pic905-895x505-38969.jpg">

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Об этом говорится в заявлении официального представителя СК Светланы Петренко, опубликованном на сайте ведомства.

В результате взрыва в «Сепаре» погиб глава ДНР Александр Захарченко, министр доходов ДНР Александр Тимофеев получил тяжелые ранения.

Реклама

В СК России посчитали, что произошедшее может быть квалифицировано как преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса России (акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку). Отмечается, что действия неизвестных подвергли опасности жизнь и здоровье «неопределенного круга лиц».

«В рамках уголовного дела в соответствии с нормами российского уголовно-процессуального законодательства и международного права будут проведены следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в заявлении Петренко.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что убийство Захарченко обнуляет смысл минских договоренностей.