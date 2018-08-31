Володин: убийство Захарченко обнуляет смысл минских договоренностей

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обнуляет смысл минских договоренностей. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент «Газеты.ru».

По его словам, на Украине неоднократно уничтожали неугодных киевскому режиму представителей власти, журналистов, общественных деятелей. При этом, как заявил Володин, киевские власти, заявляют о необходимости реализации минских соглашений и мирного урегулирования в ДНР и ЛНР, но при этом избавляются от законно избранных представителей власти на Донбассе террористическими методами.

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«Это беспредел, который обнуляет все те шаги, которые уже несколько лет предпринимают Россия и мировое сообщество для прекращения войны на юго-востоке Украины. Убийство главы ДНР обнуляет смысл минских договоренностей», — сказал Володин.

Он призвал Парламентскую ассамблею ОБСЕ дать свою оценку случившемуся и заставить украинские власти ответить за преступление.

«Все причастные к этому теракту должные понести наказание», — добавил Володин.

Ранее стало известно, что в российском МИДе расценивают убийство Захарченко как теракт.