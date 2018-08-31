В Донецке при взрыве ранен министр доходов и сборов ДНР
В результате взрыва в ресторане в центре Донецка ранен министр доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Тимофеев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.
Также стало известно, что при взрыве погиб глава ДНР Александр Захарченко. Его гибель подтвердил депутат народного совета ДНР.
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«Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар». Министр доходов и сборов Тимофеев — ранен», — сказал источник.
По имеющимся данным, взрыв произошел вечером 31 августа в ресторане «Сепар» в центре Донецка.
В прошлом году на Тимофеева было совершено покушение в Донецке, в результате которого пострадали восемь человек.