Buzzfeed: минюст США впервые подал в суд на Гарвард из-за дискриминации

Министерство юстиции США впервые предприняло официальные шаги против Гарварда из-за дискриминации американцев азиатского происхождения, которые подавали документы на обучение в университет, пишет Buzzfeed News.

Ведомство подало документы в суд 30 августа и присоединилось к судебному иску от 2014 года. Помимо этого, анонимный источник из минюста рассказал, что в отношении политики приема абитуриентов в Гарвардский университет продолжается собственное расследование. Правительство США не является стороной в данном деле, однако имеет интерес, потому что Гарвардский университет получает финансирование из средств федерального бюджета, говорится в материале.

В минюсте считают, что Гарвард нарушил требования Верховного суда США. Гарвард отрицает эти обвинения. По словам адвокатов университета, раса является лишь одним из многих факторов, которые Гарвард рассматривает.