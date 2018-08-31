В Москве в пятницу ожидается до +24°С

В Москве в пятницу, 31 августа, ожидается до +24°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение дня в Москве будет составлять от +22 до +24°С.

Днем облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/c, при грозе порывы ветра могут достигать 17 м/с.

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее в Москве и Московской области повысили уровень погодной опасности до желтого.