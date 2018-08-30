Премьер Саксонии отреагировал на беспорядки с мигрантами, в которых пострадал россиянин

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кретчмер пообещал провести тщательное расследование убийства жителя немецкого Хемница, из-за которого в городе вспыхнули беспорядки. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, информация, распространяемая в сети по поводу данного убийства, в некоторой степени является «чушью».

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Он также добавил, что полиция «работает порой медленно, но она работает очень тщательно».

Ранее сообщалось, что в результате беспорядков в немецком городе Хемниц пострадал гражданин России.

Как отмечалось, протесты возникли после того, как погиб 35-летний гражданин Германии, в смерти которого могли быть виновны мигранты.