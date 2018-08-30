Во Французских Альпах разбился самолет
Во Французских Альпах в результате крушения небольшого самолета погибли два человека. Об этом сообщает Le Parisien.
По данным издания, оба погибших является гражданами Германии.
Как отмечается, обломки самолета и тела погибших были обнаружены в районе французской коммуны Бур-Сен-Морис.
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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что во французском департаменте Верхние Альпы в результате крушения планера погибли два человека.