Во Французских Альпах разбился самолет

Во Французских Альпах в результате крушения небольшого самолета погибли два человека. Об этом сообщает Le Parisien.

По данным издания, оба погибших является гражданами Германии.

Как отмечается, обломки самолета и тела погибших были обнаружены в районе французской коммуны Бур-Сен-Морис.

Реклама

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что во французском департаменте Верхние Альпы в результате крушения планера погибли два человека.