В ХМАО задержали сбежавшего из колонии заключенного

В Ханты-Мансийском автономном округе задержан заключенный, сбежавший из сургутской колонии №17. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УФСИН по ХМАО.

Уточняется, что 46-летнего мужчину задержали в Нижневартовске спустя несколько часов после побега. Его уже вернули в колонию Сургута, сейчас выясняются обстоятельства происшествия.

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Мужчина был осужден по части 2 статьи 112 «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Приговором суда ему назначено три года в колонии-поселении, в Сургут он прибыл в феврале 2018 года.

Его наказание закончилось бы в январе 2021-го, но сейчас срок заметно вырастет — за побег уголовный кодекс предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что из колонии-поселения ИК-16 поселка Миндерла Красноярского края сбежали трое заключенных.