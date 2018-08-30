Завершено досудебное расследование в отношении капитана «Норда»

Представители генеральной прокуратуры Украины сообщили, что в отношении капитана российского рыболовецкого судна «Норд» было завершено досудебное расследование, передает РИА «Новости».

«Двадцать девятого августа капитану судна «Норд» сообщено о завершении досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению его в совершении незаконного занятия рыбным промыслом и нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», — сообщили в прокуратуре.

Реклама

Отмечается, что обвинительный акт направят в апелляционный суд Киева для определения подсудности и дальнейшего рассмотрения по существу после ознакомления с материалами уголовного дела подозреваемого и его защитников.

Ранее сообщалось, что на Украине закрыли административные дела против экипажа судна «Норд».