В МЧС сообщили о ликвидации пожара на теннисном корте в Реутове

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В управлении МЧС России по Московской области проинформировали о ликвидации возгорания на теннисном корте в Реутове. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, в тушении пожара участвовали 81 человек и 25 единиц техники. При этом в 11.28 пожар на территории крытого теннисного корта на ул. Лесной был локализован, а в 12.25 — полностью ликвидирован.

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Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что ранг пожара был повышен до второго. Возгорание произошло примерно в 10.50 по адресу улица Лесная, дом 11, корпус 2.