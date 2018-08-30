Власти посоветовали украинцам вывезти родственников из России

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выступил с обращением, в котором призвал жителей страны, у которых есть родственники в России, перевезти их на Украину, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

«Пускай привозят на Украину. Я считаю, на Украине намного лучше ситуация с экологией и безопасностью», — сказал Омелян.

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Таким образом он ответил на просьбу дать совет жителям Украины, у которых останутся родные в России, после того, как страны прекратят сообщение.

Ранее сообщалось, что Киев готовится ввести санкции против российских компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста через Керченский пролив.