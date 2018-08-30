В посольстве России рассказали о негуманных условиях содержания Бутиной в тюрьме США

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В российском посольстве на территории США посчитали условия содержания россиянки Марии Бутиной в американской тюрьме негуманными. Соответствующее заявление размещено на странице ведомства в фейсбуке.

По данным дипмиссии, на задержанную оказывают давление, не выводя ее на свежий воздух.

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«В отношении Марии продолжает действовать негуманный режим административной сегрегации, из-за которого она вынуждена бодрствовать с часу до трех ночи», — говорится в сообщении.

Уточняется, что это время является единственным, когда Мария может выйти из своей тюремной камеры.

Ранее сообщалось, что Бутина жалуется на воспаление ноги, однако руководство тюрьмы не предоставляет ей квалифицированную медицинскую помощь. Также задержанная россиянка рассказала, что к ней не допустили православного священника.

Американские власти задержали гражданку России Марию Бутину в июле по подозрению в работе в качестве иностранного агента на территории страны без соответствующего разрешения. Максимальный тюремный срок по этому обвинению равняется 15 годам. Бутина отрицает свою вину.