В Мельбурне произошел крупный пожар на химическом заводе

В австралийском Мельбурне произошло возгорание на химическом заводе. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Отмечается, что завод загорелся 30 августа в районе 5.00 по местному времени (29 августа и 22.00 по Москве). В данный момент пожарным не удалось локализовать возгорание. На месте происшествия работают более 140 пожарных и 30 единиц техники.

Власти Мельбурна обратились к местным жителям с просьбой не выходить из домов из-за большого количества токсичных веществ, которые содержатся в дыме. Также, добавляет телеканал, неподалеку от горящего завода были закрыты несколько школ.

В данный момент информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Австралии более 6 тыс. человек остались без света из-за лесных пожаров.

