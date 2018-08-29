В Якутии прошел дождь из клопов

В Амгинском улусе (районе) Якутии прошел «клоповый дождь». Об этом сообщается на сайте министерства охраны природы республики.

О множестве неизвестных насекомых в природоохранную инспекцию сообщили местные жители. Образцы были отправлены на исследование в Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН в г. Якутск, где подтвердили, что это клопы-гребляки из семейства corixidae.

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Ученые также отметили, что ранее в регионе уже наблюдались случаи «кориксидных дождей». В частности, в 1917-20 годах и в 1994 году большое количество клопов летело на свет ламп и затем падало на землю в виде дождя. Это связано с тем, что в конце лета у кориксид сезон миграции. Для людей клопы не представляют опасности.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Циндао прошел дождь из креветок.