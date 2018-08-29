Генпрокурор Пенсильвании: Ватикан знал о насилии над детьми в США

Генеральный прокурор штата Пенсильвании Джон Шапиро заявил, что в Ватикане знали о сексуальном насилии над детьми в штате, так как епископы отправляли информацию об этом, передает Reuters.

«Хотя католические епископы в Пенсильвании систематически отрицали сексуальное насилие над тысячами детей, они тайно документировали случаи и часто отправляли информацию о них в Ватикан», — сказал Шапиро.

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Он не ответил на вопрос о том, знал ли лично папа Римский Франциск или кто-либо из его предшественников о сексуальном насилии католических священников над детьми в США.

«Существуют конкретные примеры, когда Ватикан знал о сексуальном злоупотреблении, и участвовал в его скрывании», — сказал он.

Ранее сообщалось, что папу Римского обвинили в укрывательстве кардинала-педофила.