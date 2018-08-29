В МЧС предупредили жителей Московской области о тумане

В МЧС предупредили жителей Московской области о неблагоприятных погодных условиях. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Отмечается, что из-за неблагоприятных метеорологических явлений снизится видимость, а также увеличится вероятность ДТП и будет затруднено движение транспорта.

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«…утром 29 августа местами в Московской области ожидается туман с видимостью 200-500 м», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в центре погоды «Фобос» заявили, что 28 августа в Москве стало самым жарким днем за последние 49 лет. В городе была зафиксирована температура воздуха в 29,6°С.