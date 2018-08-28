В Перу ввели режим ЧП из-за притока венесуэльских мигрантов

Правительство Перу ввело режим чрезвычайного положения в ряде регионов страны из-за притока мигрантов из Венесуэлы. Об этом сообщает RPP.

По данным издания, режим ЧП был введен в провинциях Сарумбилья и Тумбес.

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Как отмечается, власти Перу считают, что увеличение числа мигрантов в этих районах страны «неизбежно отразится на здравоохранении».

Ранее сообщалось, что правительство Эквадора ввело чрезвычайное положение на части территории страны из-за притока беженцев из Венесуэлы.